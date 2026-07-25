Bologna l’ultima parola a Mazzarri Tedesco cerca conferme dai suoi

Il Bologna affronterà l’Iraklis in un match che rappresenta l’ultima occasione per il tecnico Mazzarri di confermare la sua posizione. Dopo le recenti sconfitte contro Arminia Bielefeld e il pareggio con l’Heidenheim, la squadra sarà testata in trasferta a Valles. La partita sarà decisiva per il futuro del tecnico, che cerca di ottenere un risultato positivo per evitare possibili conseguenze. La sfida si svolge in un contesto di incertezza sulle sorti della squadra.

dall’inviato VALLES (Bolzano) E’ tempo di fare i bagagli: ultimo esame a Valles. Come stia a salute il Bologna di Tedesco in quota, dopo una calda (l’1-1 con l’Heidenheim) e una fredda (lo 0-4 con l’Arminia Bielefeld), lo dirà l’Iraklis di Walter Mazzarri. Titolo fin troppo scontato del pomeriggio rossoblù che chiude le due settimane di ritiro in Val Pusteria: Tedesco all’esame di greco. Ed è una Grecia che sorride, dal momento che a maggio l’Iraklis ha festeggiato il ritorno nella serie A ellenica. Chi ha il rossoblù nel cuore non può dimenticare che Beppe Signori, dopo la felice epopea delle sei stagioni al Bologna, nel 2004 scelse proprio l’Iraklis come penultimo scivolo verso il post calcio (l’ultimo furono gli ungheresi del Sopron). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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