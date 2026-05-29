Il Bologna sta valutando tra Di Francesco e Tedesco per la panchina, con l’intenzione di annunciare il nuovo allenatore entro pochi giorni dopo l’addio di Italiano. Nel frattempo, Orsolini sta considerando un rinnovo contrattuale. La società ha avviato le trattative per definire la scelta, mentre i giocatori sono in attesa di aggiornamenti ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa sui nomi in corsa.

In casa Bologna l’obiettivo è annunciare il tecnico in pochi giorni dopo l’addio di Italiano. E intanto Orsolini medita il rinnovo. Il Bologna ha fretta di voltare pagina dopo l’addio di Vincenzo Italiano: la dirigenza rossoblù punta ad annunciare il nuovo allenatore nel giro di due o tre giorni (una settimana al massimo) per poter iniziare a pianificare attivamente le strategie di mercato. Una sola, granitica certezza: si andrà avanti con un profilo tattico che preveda la difesa a quattro e gli esterni offensivi, preferibilmente con un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Questo orientamento ha subito sortito un primo, importante effetto: Riccardo Orsolini, bandiera del club che sembrava sul piede di partenza, ha riaperto concretamente all’ipotesi di un rinnovo a vita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Bologna cerca la nuova guida dopo l’addio di Italiano: Di Francesco o Tedesco in pole

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