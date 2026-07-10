Bologna dirige Tedesco Parola d’ordine | intensità

Da sport.quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo i test atletici, il nuovo allenatore del Bologna ha diretto il primo allenamento, che ha incluso esercizi con la palla e una cena di squadra. La squadra continuerà con questa routine fino a domani, quando ci sarà un giorno di riposo. Il giorno successivo, la squadra partirà per il ritiro di Valles, dove si svolgeranno regolarmente anche pranzi di gruppo oltre alle cene.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo i test atletici, primo allenamento per il nuovo Bologna di Domenico Tedesco: subito palla e nuova cena di squadra. Così sarà fino a domani, prima di un giorno libero che precederà la partenza per il ritiro di Valles, dove oltre alle cene diventeranno consuetudine anche i pranzi di gruppo. Una cosa Tedesco l’ha capita alla svelta: l’unità dello spogliatoio è stato marchio di fabbrica delle ultime stagioni e da qui intende ripartire il nuovo allenatore, che dopo aver radunato la squadra a cena martedì ha deciso di rendere la cena appuntamento fisso di questo inizio stagione. Continuità anche alla voce modalità di lavoro. Ieri mattina il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

bologna dirige tedesco parola d8217ordine intensit224
© Sport.quotidiano.net - Bologna, dirige Tedesco. Parola d’ordine: intensità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Parola d’ordine: prudenzaIn casa Bologna, si consiglia di evitare di uscire durante le ore più calde della giornata.

Leggi anche: Parola d'ordine: Compra subito!

Temi più discussi: Bologna, dirige Tedesco. Parola d’ordine: intensità; Heggem: Brasile grandissima nazionale, ma siamo una squadra solida. Bologna con Tedesco? Sarà una bella esperienza; De Silvestri e il settimo mandato. Sarà la guida speciale per Tedesco.

bologna dirige tedesco parolaBologna, dirige Tedesco. Parola d’ordine: intensitàIeri il tecnico ha diretto il primo allenamento: un’ora subito con l’acceleratore. Con il gruppo si rivede Casale. E la cena di squadra diventa appuntamento fisso. msn.com

Bologna, parola a Tedesco: vertice con il club, firma sul contratto biennale e poi il mercatoIL NUOVO BOLOGNA. Ora, è vero che dal giorno in cui Vincenzo Italiano ha firmato il suo addio al Bologna e a Bologna, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno parlato a lungo con continue video chiamate ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web