Bologna dirige Tedesco Parola d’ordine | intensità

Dopo i test atletici, il nuovo allenatore del Bologna ha diretto il primo allenamento, che ha incluso esercizi con la palla e una cena di squadra. La squadra continuerà con questa routine fino a domani, quando ci sarà un giorno di riposo. Il giorno successivo, la squadra partirà per il ritiro di Valles, dove si svolgeranno regolarmente anche pranzi di gruppo oltre alle cene.

Dopo i test atletici, primo allenamento per il nuovo Bologna di Domenico Tedesco: subito palla e nuova cena di squadra. Così sarà fino a domani, prima di un giorno libero che precederà la partenza per il ritiro di Valles, dove oltre alle cene diventeranno consuetudine anche i pranzi di gruppo. Una cosa Tedesco l’ha capita alla svelta: l’unità dello spogliatoio è stato marchio di fabbrica delle ultime stagioni e da qui intende ripartire il nuovo allenatore, che dopo aver radunato la squadra a cena martedì ha deciso di rendere la cena appuntamento fisso di questo inizio stagione. Continuità anche alla voce modalità di lavoro. Ieri mattina il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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