Un uomo di 43 anni è morto in tarda mattinata al Pilastro, tra le vie Panzini e Svevo. La polizia intervenuta in seguito a una richiesta di aiuto ha utilizzato spray al peperoncino e lo ha ammanettato. Un video dell’intervento mostra le fasi dell’arresto, che si è conclusa con il decesso dell’uomo. La sorella ha commentato l’accaduto, affermando che il fratello è stato ucciso.

Un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna, tra le vie Panzini e Svevo. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche il 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, al Pilastro muore 43enne: il video dell'intervento della polizia che finisce in tragedia. «Spray al peperoncino e ammanettato». La sorella: «Lo hanno ammazzato»

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Uomo ammanettato muore durante intervento della polizia a Bologna. «Aiuto, basta!», le urla

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