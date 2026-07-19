Il filmato del fermo al Pilastro accende le polemiche. Le urla si sentono chiaramente. “Aiuto. basta. basta.”. Poi il silenzio. Sono le immagini che stanno facendo discutere l’Italia e che hanno trasformato la morte di Abderrahim Fakir, 43 anni, avvenuta domenica nel quartiere Pilastro di Bologna, in un caso destinato a far parlare ancora a lungo. Il filmato, ripreso da alcuni residenti e diffuso nelle ore successive, documenta gli ultimi minuti dell’intervento della polizia. Mentre la magistratura ha già disposto l’ autopsia per accertare le cause del decesso, la famiglia del 43enne chiede che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Il video: “Aiuto, basta”, poi il silenzio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Notizieaudaci.it - Bologna, il video degli ultimi istanti di Abderrahim Fakir: ‘Aiuto, basta’, la sorella: ‘Mio fratello chiedeva solo soccorso’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bologna, il video shock: i poliziotti bloccano a terra un uomo, che muore

Notizie e thread social correlati

Abderrahim Fakir morto a Bologna, il fermo a terra dei poliziotti e le urla: «Aiuto, basta!» – Il videoUn uomo di 43 anni è morto domenica a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia nel quartiere Pilastro.

Abderrahim Fakir morto ammanettato, il VIDEO della colluttazione: faccia in giù, polsi e caviglie bloccate, le urla: "Aiuto, basta"È stato diffuso un video che mostra un uomo a terra, ammanettato, mentre cerca di liberarsi.

Si parla di: A Bologna uomo ammanettato muore durante intervento della polizia.

Bologna, al Pilastro muore 43enne: il video dell'intervento della polizia che finisce in tragedia. La Questura: Disponibili immagini body cam. La sorella: Lo hanno ...Abderrahim Fakir di 43 anni è morto al Pilastro, periferia di Bologna, Gli agenti sul posto perché allertati da altri residenti della zona preoccupati perché stava andando in escandescenze. Un filmato ... corrieredibologna.corriere.it

A Bologna un uomo è morto mentre veniva immobilizzato dalla poliziaIn un video lo si vede a terra gridare e chiedere aiuto, mentre due agenti lo bloccano standogli a cavalcioni sulla schiena ... ilpost.it