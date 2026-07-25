Bologna Castro nel mirino della Premier | Carlos Espì può diventare l’erede in attacco
La Premier League avrebbe messo nel mirino Castro, attaccante del Bologna, aprendo la possibilità di un suo trasferimento. Nel frattempo, il club italiano valuta il possibile sostituto, con Espì del Levante come candidato. La società rossoblù sta monitorando attentamente le trattative per il reparto offensivo, considerando eventuali mosse di mercato in vista di una possibile cessione.
Bologna, il mercato può cambiare l’attacco rossoblù: sirene dalla Premier League per Castro, Espì del Levante può essere il suo sostituto. Il Bologna valuta con attenzione le prossime mosse di mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Al momento il punto di riferimento resta Santiago Castro, considerato il leader dell’attacco rossoblù, ma il suo futuro potrebbe diventare un tema caldo nelle prossime settimane. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’attaccante argentino è seguito da diversi club, in particolare in Premier League, e davanti a un’offerta importante la società felsinea potrebbe essere chiamata a riflettere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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