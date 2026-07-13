Il Bologna su Carlos Espí nuovo nome per l’attacco | chi è il talento del Levante

Il Bologna sta considerando Carlos Espí, attaccante spagnolo classe 2005 del Levante, come possibile rinforzo per la prossima stagione. Il club rossoblù segue da vicino il profilo del giovane centravanti, che attualmente milita nel campionato spagnolo. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del giocatore è entrato nella rosa dei potenziali acquisti del club. Espí è considerato un talento emergente nel calcio giovanile spagnolo.

Carlos Espí verso il Bologna? Alla scoperta del nuovo profilo seguito dai rossoblù per l’attacco del prossimo anno. Il Bologna continua a guardare con attenzione al mercato degli attaccanti e nella lista dei desideri è entrato anche Carlos Espí, centravanti spagnolo classe 2005 di proprietà del Levante. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante è uno dei profili monitorati dal club rossoblù per rinforzare il reparto offensivo in prospettiva. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il nome di Espí non è nuovo nei pensieri del Bologna. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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