Un club di Premier League ha messo sul tavolo una base d’asta di 40 milioni di euro per Castro, calciatore che gioca nella Serie A. La cifra rappresenta la richiesta ufficiale per avviare le trattative e potrebbe aumentare nelle prossime settimane. Intanto, altri club pronti a partecipare all’asta sono alla finestra, valutando il valore reale del giocatore sul mercato inglese. La trattativa è in fase iniziale e non ci sono ancora offerte ufficiali.

Quanto vale davvero il talento di Castro sul mercato inglese?. Chi sono i club pronti a scatenare l'asta per Rowe?. Come influenzerà la cessione di Holm il restyling della rosa?. Quali nuovi leader arriveranno per sostituire Lucumi in difesa?.? In Breve Base d'asta per Rowe stimata in circa 45 milioni di euro.. Interesse di Aston Villa e Chelsea per il numero 9 Castro.. Cessione Ndoye conclusa per 42 milioni più 7 milioni di bonus.. Obiettivo difesa Oosterwolde del Fenerbahce e terzino Gallapeni del Widzew Lodz.. Il mercato del Bologna si muove tra i rumor inglesi e le strategie di Casteldebole. Il Nottingham punta l’attaccante Castro con una base d’asta di 40 milioni di euro, mentre il Bologna valuta attentamente ogni mossa per il restyling della rosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Bologna, Castro nel mirino della Premier: base d’asta da 40 milioni

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Corriere dello Sport – Il Milan pensa a Castro, il Bologna resiste: servono 40 milioniIl Milan sta considerando l'acquisto di Castro, mentre il Bologna ha rifiutato una proposta di circa 40 milioni di euro.

Temi più discussi: In Inghilterra si parla di una base d’asta di 40 milioni. Ma a Casteldebole non sono pervenute offerte. La Premier segue anche Rowe e Holm. Nottingham, Aston Villa e Chelsea su Castro; Bologna, dal confronto segreto con Italiano alla scelta di Tedesco: ecco come è andata davvero; Rassegna stampa 01/06/2026; Scambio Juventus-Bologna, affare a sorpresa e Spalletti felice.

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