La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la direttiva Bolkestein non si applica automaticamente agli stabilimenti balneari. La decisione riguarda la causa ’Balneari Rimini’ e chiarisce che l’applicazione della normativa richiede una verifica preventiva sulla disponibilità della risorsa. La corte ha precisato che la normativa si attiva solo in presenza di una reale scarsità di risorse, non in modo automatico.

Novità per quanto riguarda la direttiva Bolkestein e gli stabilimenti balneari. L’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella causa ’Balneari Rimini’, ribadisce che la Bolkestein non può essere applicata in modo automatico, ma presuppone una preventiva verifica dell’effettiva scarsità della risorsa. In sostanza l’applicazione della direttiva presuppone necessariamente l’accertamento della scarsità della risorsa naturale e che spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui tale verifica deve essere effettuata. La Corte di Giustizia dell’Unione europea smentisce quelle interpretazioni che avevano progressivamente ridotto il tema della scarsità a un elemento marginale, accettando come inevitabile un sistema generalizzato di gare e spostando il dibattito lontano dal reale contenuto della direttiva europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bolkestein, gare non automatiche. La Corte europea fa chiarezza: "Solo in caso di scarsità della risorsa"

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Balneari, bocciate le proroghe automatiche delle concessioni

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