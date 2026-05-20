Il caso di Tony Drago | l’ipotesi del suicidio l'archiviazione e la sentenza della corte europea

Nel luglio 2014, un militare è stato trovato morto all’interno di una caserma a Roma. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, portando all’avvio di un’indagine ufficiale. Dopo diverse fasi di accertamenti, le ipotesi principali sono state quelle di un suicidio o di altri eventi accidentali. La vicenda ha poi portato all’archiviazione del caso e, successivamente, a una sentenza della Corte europea. La trasmissione televisiva “Chi l'ha visto” ha dedicato un servizio al caso.

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