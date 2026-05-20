Il caso di Tony Drago | l’ipotesi del suicidio l'archiviazione e la sentenza della corte europea
Nel luglio 2014, un militare è stato trovato morto all’interno di una caserma a Roma. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, portando all’avvio di un’indagine ufficiale. Dopo diverse fasi di accertamenti, le ipotesi principali sono state quelle di un suicidio o di altri eventi accidentali. La vicenda ha poi portato all’archiviazione del caso e, successivamente, a una sentenza della Corte europea. La trasmissione televisiva “Chi l'ha visto” ha dedicato un servizio al caso.
Chi l'ha visto torna sul caso del militare trovato morto nel luglio 2014 nella caserma Sabatini di Roma. Archiviato come suicidio, sono troppi gli elementi che non tornano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Corte Ue smonta il suicidio di Tony Drago: invocata verità, indifferente lAmministrazione
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