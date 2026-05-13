Hantavirus Bassetti fa chiarezza sul rischio di contagio | Non c' è solo in caso di contatto ravvicinato
Un infettivologo ha chiarito che il rischio di contagio da Hantavirus non si limita a contatti stretti. Ha sottolineato che, anche senza incontri ravvicinati, è possibile contrarre il virus. La presenza del virus nel territorio italiano ha portato a consulti medici e a richiami alla cautela tra la popolazione. Nessuna misura specifica è stata indicata, ma si invita a prestare attenzione alle condizioni ambientali.
Non tutti i pazienti in arrivo dall’Argentina sono casi di Hantavirus. Mentre in Italia si alza l’attenzione sui viaggiatori con possibili legami con il focolaio scoppiato sulla nave da crociera Hondius, l’infettivologo Matteo Bassetti invita tutti alla prudenza per evitare di gridare “al lupo al lupo” per le prossime settimane e tiene a fare chiarezza sulla contagiosità del cosiddetto virus dei topi. Gli ultimi casi sospetti di Hantavirus in Italia Le raccomandazioni del direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova arrivano alla luce dell’allarmismo su alcuni presunti casi di Hantavirus in Italia. Si tratta del turista...🔗 Leggi su Virgilio.it
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Geopop. . Hantavirus: facciamo chiarezza vedendo un po' gli aspetti generali da sapere facebook
Oggi tutti parlano del virus che ha colpito i croceristi nell’Atlantico. Facciamo un pò di chiarezza. Gli #hantavirus causano infezioni virali diffuse attraverso l’urina e le feci dei topi e dei ratti. L’hantavirus si trasmette all’uomo principalmente tramite il contatto con x.com
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