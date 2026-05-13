Hantavirus Bassetti fa chiarezza sul rischio di contagio | Non c' è solo in caso di contatto ravvicinato

Un infettivologo ha chiarito che il rischio di contagio da Hantavirus non si limita a contatti stretti. Ha sottolineato che, anche senza incontri ravvicinati, è possibile contrarre il virus. La presenza del virus nel territorio italiano ha portato a consulti medici e a richiami alla cautela tra la popolazione. Nessuna misura specifica è stata indicata, ma si invita a prestare attenzione alle condizioni ambientali.

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