Luciano Darderi sfiderà Alexander Blockx per un posto in finale in un torneo su terra battuta. Darderi ha proseguito con successo il suo percorso, mentre Blockx è un giovane talento belga. La partita determinerà chi accederà all’ultimo atto della competizione.

Luciano Darderi si giocherà l’accesso all’atto conclusivo del torneo contro il giovane talento belga Alexander Blockx: analisi e pronostico. Prosegue l’ottimo cammino di Luciano Darderi sul rosso. Dopo aver superato i turni precedenti con autorevolezza e grande tenuta fisica, l’azzurro, ad appena 7 giorni dall’ultimo atto disputato a Bastad, si ritrova a un passo dalla finale dell’ Atp di Estoril. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dall’altra parte della rete troverà ad attenderlo Alexander Blockx, classe 2005, tra le rivelazioni più interessanti del tabellone, capace di esprimere un tennis moderno e aggressivo anche sulla terra battuta. Chi uscirà vincitore da questo confronto incrocerà nell’ultimo atto il vincente dell’altra semifinale, un derby tutto francese ad alta intensità tra Hugo Gaston e Luca Van Assche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Blockx-Darderi, in palio c’è il pass per la finale di Estoril: il pronostico

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