Il consigliere comunale di maggioranza Andrea Blarasin, finora nelle fila di Fratelli d’Italia (dove era approdato dalla Lega), aderisce a Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci. "È una scelta maturata dopo un’attenta riflessione politica e personale – dichiara – e nasce dalla volontà di proseguire il mio impegno pubblico all’interno di un progetto nel quale riconosco valori che hanno sempre accompagnato il mio percorso: comunità, identità, sicurezza, lavoro, attenzione alle famiglie, ai territori e alle persone più fragili". Blarasin – esponente della tradizione della destra sociale, rimasto fuori dalla giunta Parcaroli bis nonostante sia stato tra i consiglieri più votati – sottolinea come "la politica debba essere prima di tutto servizio alla comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Blarasin si arruola con Vannacci. Fratelli d’Italia perde un consigliere

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