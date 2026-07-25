Blarasin si arruola con Vannacci Fratelli d’Italia perde un consigliere

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consigliere comunale Andrea Blarasin, finora membro di Fratelli d’Italia dopo aver lasciato la Lega, ha aderito a Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci. La sua scelta comporta la perdita di un rappresentante per il partito di centrodestra nel consiglio comunale. Blarasin si unisce così a un movimento politico indipendente, senza più far parte della formazione di maggioranza.

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Il consigliere comunale di maggioranza Andrea Blarasin, finora nelle fila di Fratelli d’Italia (dove era approdato dalla Lega), aderisce a Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci. "È una scelta maturata dopo un’attenta riflessione politica e personale – dichiara – e nasce dalla volontà di proseguire il mio impegno pubblico all’interno di un progetto nel quale riconosco valori che hanno sempre accompagnato il mio percorso: comunità, identità, sicurezza, lavoro, attenzione alle famiglie, ai territori e alle persone più fragili". Blarasin – esponente della tradizione della destra sociale, rimasto fuori dalla giunta Parcaroli bis nonostante sia stato tra i consiglieri più votati – sottolinea come "la politica debba essere prima di tutto servizio alla comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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