Pietro Macconi lascia Fratelli d’Italia e si unisce al generale Vannacci

Da bergamonews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pietro Macconi, consigliere regionale di Costa Imagna, ha annunciato il suo addio a Fratelli d’Italia e si è unito a Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. La decisione arriva dopo aver lasciato il suo precedente partito, segnando un cambio di schieramento politico. Macconi ha scelto di aderire a una formazione più vicina alle posizioni del generale Vannacci, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

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Non è il primo addio e probabilmente non sarà l’ultimo. Pietro Macconi, consigliere regionale originario di Costa Imagna, lascia Fratelli d’Italia per aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci. Martedì 26 maggio, al quinto piano del grattacielo Pirelli di Milano, è in programma una conferenza stampa alla presenza di Vannacci, di Luca Daniel Ferrazzi – presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale – e dello stesso Macconi. L’incontro servirà a ufficializzare l’adesione dei due consiglieri a Futuro Nazionale e la nascita della nuova componente politica nell’assemblea lombarda. Macconi, 75 anni, ha fatto sapere che renderà note soltanto domani le ragioni della sua scelta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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