Pietro Macconi lascia Fratelli d’Italia e si unisce al generale Vannacci

Pietro Macconi, consigliere regionale di Costa Imagna, ha annunciato il suo addio a Fratelli d’Italia e si è unito a Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. La decisione arriva dopo aver lasciato il suo precedente partito, segnando un cambio di schieramento politico. Macconi ha scelto di aderire a una formazione più vicina alle posizioni del generale Vannacci, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Non è il primo addio e probabilmente non sarà l’ultimo. Pietro Macconi, consigliere regionale originario di Costa Imagna, lascia Fratelli d’Italia per aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci. Martedì 26 maggio, al quinto piano del grattacielo Pirelli di Milano, è in programma una conferenza stampa alla presenza di Vannacci, di Luca Daniel Ferrazzi – presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale – e dello stesso Macconi. L’incontro servirà a ufficializzare l’adesione dei due consiglieri a Futuro Nazionale e la nascita della nuova componente politica nell’assemblea lombarda. Macconi, 75 anni, ha fatto sapere che renderà note soltanto domani le ragioni della sua scelta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il sindaco Ciarapica lascia Forza Italia e si arruola con VannacciIl sindaco di Civitanova ha annunciato di aver lasciato il suo partito e di aver aderito a un movimento guidato dal generale Vannacci.

Leggi anche: Laura Ravetto lascia la Lega e va con Vannacci, generale: "Contribuirà a crescita e evoluzione di Futuro Nazionale"

Si parla di: Sanità: gruppo regionale di Fdi in visita all’ospedale Papa Giovanni e alla Soreu delle Alpi di Bergamo.

Fratelli d'Italia Bergamo: Pietro Macconi lascia il partito per andare da VannacciAnnuncio a sorpresa tra le file del centrodestra in Regione: il consigliere regionale Pietro Macconi, 75 anni, di Costa Imagna, ha deciso di lasciare Fratelli d'Italia per passare a Futuro Nazionale d ... bergamo.corriere.it

Pietro Macconi lascia Fratelli d’Italia e si unisce al generale VannacciL’adesione a sorpresa del consigliere regionale di Costa Imagna a Futuro Nazionale verrà ufficializzata martedì mattina in una conferenza stampa Non è il primo addio e probabilmente non sarà l’ultimo. bergamonews.it