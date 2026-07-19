Sondaggi politici Fratelli d'Italia perde voti | Vannacci vola al 6,2% e tallona la Lega

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sondaggi politici mostrano una diminuzione dei consensi per Fratelli d’Italia, che resta al primo posto ma perde 0,7 punti percentuali. Nel frattempo, il generale Vannacci ottiene il 6,2% delle preferenze, avvicinandosi alla Lega, che si attesta al 6,3%. La variazione si riferisce alle rilevazioni più recenti e non indica modifiche nelle intenzioni di voto complessive.

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Prosegue la lenta discesa di FdI, che pur rimanendo in prima posizione, perde 7 decimi. Roberto Vannacci incassa altri voti e tallona la Lega, rispettivamente al 6,2% e 6,3%. Campo largo in vantaggio sul centrodestra. Lo dice un sondaggio di Bidimedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SONDAGGI POLITICI...FRATELLI DITALIA PERDE COLPI: È SOLO LINIZIO

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