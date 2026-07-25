Oggi, Prime Video ha portato le star di Blade Runner 2099 Michelle Yeoh e Hunter Schafe sul palco dell’iconica Hall H del Comic-Con di San Diego. Viene coì svelato il trailer di fronte a oltre 6.500 fan, per un coinvolgente panel dedicato alla serie. Tutti gli otto episodi di Blade Runner 2099 debutteranno il 25 novembre 2026. In esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Il trailer e la sinossi. Il futuro è arrivato.??L’attesissima miniserie di Amazon MGM Studios e Alcon Television Group debutterà in tutto il mondo su Prime Video. La data da segnare è il 25 novembre 2026. Scopriamo il trailer e la sinossi ufficiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Blade Runner 2099’: svelato il trailer del nuovo capitolo sci-fi. “Benvenuti in un futuro di cui non abbiamo più il controllo”

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Blade Runner 2099 (2026) | OFFICIAL TRAILER — Humanity Faces the Collapse of Reality | Prime Video

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