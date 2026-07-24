Blade Runner 2099 | Il Primo Teaser trailer Svela il Futuro Cyberpunk di Prime Video

Prime Video ha pubblicato il primo teaser di Blade Runner 2099, che mostra un futuro cyberpunk con ambientazioni futuristiche e tecnologia avanzata. Il trailer presenta scene di città illuminate da luci al neon e figure umane e non umane in ambienti urbani di grande altezza. Non sono stati rivelati dettagli sulla trama, ma si evidenzia un'ambientazione più futuristica rispetto ai film precedenti. Nessun attore o data di uscita è ancora stata annunciata.

Se il primo film esplorava la caccia ai replicanti e il sequel del 2017 affrontava il mistero della loro riproduzione, Blade Runner 2099 ribalta molti dei paradigmi iniziali. I Replicanti non sono più schiavi da cacciare o bio-ingegneria da smaltire, ora sono loro a detenere il potere decisionale e politico della città. Gli esseri umani, un tempo padroni incontrastati, si ritrovano declassati al ruolo di cittadini di seconda classe. Oltre a Hunter Scafer e Michelle Yeoh, nel cast trovano spazio Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Tom Burke e Maurizio Lombardi. Alla guida del progetto c’è Silka Luisa in veste di showrunner, mentre Ridley Scott torna come produttore esecutivo con la sua Scott Free Productions, garantendo la continuità visiva e concettuale dell’opera. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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BLADE RUNNER 2099 Official Trailer (2026) Ridley Scott

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