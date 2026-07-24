Blade Runner 2099 | Il Primo Teaser trailer Svela il Futuro Cyberpunk di Prime Video
Prime Video ha pubblicato il primo teaser di Blade Runner 2099, che mostra un futuro cyberpunk con ambientazioni futuristiche e tecnologia avanzata. Il trailer presenta scene di città illuminate da luci al neon e figure umane e non umane in ambienti urbani di grande altezza. Non sono stati rivelati dettagli sulla trama, ma si evidenzia un'ambientazione più futuristica rispetto ai film precedenti. Nessun attore o data di uscita è ancora stata annunciata.
Se il primo film esplorava la caccia ai replicanti e il sequel del 2017 affrontava il mistero della loro riproduzione, Blade Runner 2099 ribalta molti dei paradigmi iniziali. I Replicanti non sono più schiavi da cacciare o bio-ingegneria da smaltire, ora sono loro a detenere il potere decisionale e politico della città. Gli esseri umani, un tempo padroni incontrastati, si ritrovano declassati al ruolo di cittadini di seconda classe. Oltre a Hunter Scafer e Michelle Yeoh, nel cast trovano spazio Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Tom Burke e Maurizio Lombardi. Alla guida del progetto c’è Silka Luisa in veste di showrunner, mentre Ridley Scott torna come produttore esecutivo con la sua Scott Free Productions, garantendo la continuità visiva e concettuale dell’opera. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
BLADE RUNNER 2099 Official Trailer (2026) Ridley Scott
Notizie e thread social correlati
Prime immagini da Blade Runner 2099: i Replicanti hanno vinto e Ridley Scott approvaLe prime immagini di Blade Runner 2099 mostrano i Replicanti come vincitori, con il regista Ridley Scott che dà il suo assenso al progetto.
Blade Runner 2099: Svelate le prime immagini ufficiali della serie TV con Michelle Yeoh e Hunter SchaferSono state pubblicate le prime immagini ufficiali di Blade Runner 2099, una serie TV che farà parte dell’universo cyberpunk creato da Ridley Scott.
Temi più discussi: Blade Runner 2099: le prime immagini ufficiali della serie Prime Video; Blade Runner 2099, le prime immagini della serie TV; Anne Hathaway incinta a 43 anni: Scioccato me e mio marito; Mondiali 2026, Laura Pausini canta 'Desire' con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla cerimonia di chiusura.
Dal Comic-Con di San Diego le prime immagini, pubblicate da Entertainment Weekly, di Blade Runner 2099, la serie di Prime Video ambientata 50 anni dopo Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. facebook
2019, 2049, e ora... First Look (in attesa del trailer) a Hunter Schafer e Michelle Yeoh in BLADE RUNNER 2099, la serie del franchise in arrivo su Prime Video nei prossimi mesi. Un futuro in cui i replicanti ora detengono il potere... #SerieTV x.com
Blade Runner 2099, le foto della serie Prime Video! La trama rivoluziona il mondo dei film reddit
Blade Runner 2099: Prime Video svela il primo trailer e la data d'uscita della nuova serie sci-fiMichelle Yeoh e Hunter Schafer sono al centro di Blade Runner 2099, nuovo capitolo della saga cyberpunk in arrivo su Prime Video il 25 novembre 2026 con otto episodi: il primo trailer e tutte le antic ... comingsoon.it
Blade Runner 2099, il trailer della serie Amazon è uno spettacolo per gli occhi!Prime Video ha svelato il trailer di Blade Runner 2099, serie ambientata 50 anni dopo 2049, in uscita il 25 novembre. serial.everyeye.it