È stato annunciato che la produzione di Blade Runner 2099 potrebbe essere la principale serie televisiva di fantascienza del 2026, a meno di ulteriori rinvii. La serie, collegata all’universo cinematografico, ha suscitato interesse tra i fan. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sullo stato attuale della produzione o sulle date di uscita. La notizia si basa su comunicazioni ufficiali senza conferme definitive, e le tempistiche rimangono soggette a cambiamenti.

Si può tranquillamente affermare che non esiste un altro franchise di fantascienza elegante quanto Blade Runner. Il capolavoro di Ridley Scott, tratto da Il cacciatore di androidi ( Do Androids Dream of Electric Sheep? ), romanzo di Philip K. Dick del 1968 diventato un classico del genere, è ambientato in una cupa e piovosa Los Angeles del futuro. Il solitario personaggio interpretato da Harrison Ford, una sorta di detective hardboiled post-apocalittico, vaga per le strade della città avvolte nella nebbia, illuminate solo dai cartelloni pubblicitari, a caccia di androidi ribelli molto intelligenti e quasi indistinguibili dagli umani, noti come replicanti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Blade Runner 2099 potrebbe essere la hit televisiva di fantascienza del 2026, a meno che non venga di nuovo rinviata

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Is Blade Runner 2099 The Sci-Fi Successor We've Been Waiting For

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