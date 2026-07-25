Una petizione ha richiesto l’esclusione dell’Argentina dalla prossima Coppa del Mondo. La richiesta è stata inviata, ma non ha ottenuto risposte ufficiali e sembra essere stata ignorata dalla FIFA. La petizione, che ha raccolto alcune firme, chiede di escludere la squadra sudamericana senza motivazioni chiare. La procedura non ha portato a cambiamenti o decisioni formali da parte dell’organizzazione calcistica internazionale.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ci sono delle eccezioni, ma le petizioni sono un metodo tristemente inadeguato per ottenere risultati concreti. Le petizioni da sole spesso lasciano le persone con la sensazione di aver fatto qualcosa senza in realtà richiedere loro di fare molto, e da sole sono spesso indicate come la forma principale di slacktivism. Ma nonostante gli standard già molto bassi stabiliti dal modulo, ci sono state alcune petizioni particolarmente disperate sulla scia della Coppa del Mondo 2026. La FIFA decide di ignorare le strane petizioni che rivendicano milioni di firme. L’Egitto era furioso per quello che vedeva come un favoritismo nei confronti dell’Argentina dopo lo scontro degli ottavi di finale (Credito immagine: Getty Images) Per prima cosa abbiamo ricevuto una petizione su Change. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Bizzarra petizione per l’ESCLUSIONE dell’Argentina dalla Coppa del Mondo, inspiegabilmente ignorata dalla FIFA

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