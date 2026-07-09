Durante la finale della Coppa del Mondo del 2026, Justin Bieber sarà uno degli artisti principali a esibirsi durante l’intervallo, secondo una conferma ufficiale della FIFA. La formazione comprende anche Madonna, Shakira e i BTS, che parteciperanno all’evento musicale. La notizia è stata diffusa da una fonte affidabile e riguarda la presenza di artisti internazionali nel programma dell’intervallo della finale.

2026-07-08 23:35:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Justin Bieber sarà il co-headliner dello spettacolo dell’intervallo della finale della Coppa del Mondo insieme a Madonna, Shakira e la boy band coreana BTS, ha confermato la FIFA. L’organo di governo del calcio mondiale afferma che “calcio, musica e impatto sociale si uniranno nel primo spettacolo dell’intervallo della finale della Coppa del Mondo FIFA” allo stadio di New York, nel New Jersey, domenica 19 luglio. Anche l’artista nigeriano Burna Boy sarà presente durante una trasmissione di 11 minuti in stile Super Bowl nell’intervallo, insieme ai Coldplay, al direttore d’orchestra venezuelano Gustavo Dudamel e al coro PS 22. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Justin Bieber Confirmed for World Cup Final Half Time Show

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