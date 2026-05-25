Messi è stato escluso dalle ultime partite a causa di un infortunio non specificato. Non sono stati annunciati tempi ufficiali di recupero. La sua assenza si protrae da alcune settimane, senza indicazioni precise sulla durata. La squadra e il club non hanno fornito aggiornamenti dettagliati sui tempi di ritorno in campo. Restano in attesa di comunicazioni ufficiali riguardo al suo rientro.

2026-05-25 18:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La vittoria casalinga per 6-4 dell’Inter Miami sul Filadelfia il 24 maggio è stata messa in ombra dal capitano Lionel Messi che si è fatto strada verso la fine del secondo tempo mentre si stringeva la parte posteriore della coscia sinistra. Il nazionale argentino è stato sostituito ed era chiaramente a disagio, facendo temere che la partecipazione dell’otto volte vincitore del Pallone d’Oro alla Coppa del Mondo FIFA 2026 potesse essere a rischio. “Onestamente, come argentino, sono preoccupato come tutti gli altri”, ha detto il compagno di squadra e attaccante di Rosario Mateo Silvetti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Per quanto tempo Lionel Messi resterà fuori? Ultime notizie, aggiornamento della Coppa del Mondo FIFA 2026 sull’infortunio “emotivo” dell’Argentina e dell’Inter Miami

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