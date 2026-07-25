Bivacco vandalizzato in Grignetta | La comunità sana si è risvegliata

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bivacco situato sulla Grignetta è stato danneggiato e vandalizzato. La scoperta è stata fatta questa mattina, con segni evidenti di rovesciamento e rottura di attrezzature. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate. La zona è frequentata da escursionisti e appassionati di montagna, e non sono stati ancora identificati i responsabili del gesto.

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Il comportamento negativo di pochi a volte fa emergere l’altruismo e la solidarietà di tanti. "Quando sembra che degrado, disprezzo e ignoranza abbiano preso il sopravvento, una parte di comunità “sana” si risveglia. Con stupore e gratitudine abbiamo assistito nei giorni passati ad una corsa alla vetta per cancellare dalla “navicella argentata” quegli ignobili tratti neri". Il Cai Lecco, intitolato al grande Riccardo Cassin, ringrazia così tutti coloro che si sono dati da fare per ripulire l’igloo sulla vetta della Grignetta, il celebre bivacco a 2.184 metri che la scorsa settimana era stato vandalizzato. "Come noto, una settimana fa la comunità della montagna è stata scossa dagli spiacevoli fatti che hanno riguardato il Bivacco Ferrario sulla vetta della Grignetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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