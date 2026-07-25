Bivacco vandalizzato in Grignetta | La comunità sana si è risvegliata

Notizia in breve

Un bivacco situato sulla Grignetta è stato danneggiato e vandalizzato. La scoperta è stata fatta questa mattina, con segni evidenti di rovesciamento e rottura di attrezzature. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate. La zona è frequentata da escursionisti e appassionati di montagna, e non sono stati ancora identificati i responsabili del gesto.