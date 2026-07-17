Vandali all’opera in Grignetta | imbrattate le pareti del bivacco Bruno Ferrario
Vandali hanno imbrattato le pareti in metallo del bivacco Bruno Ferrario in Grignetta. Le scritte sono state fatte con spray e sono visibili su tutta la superficie. L’intervento di ripulitura non è ancora stato programmato. Nessuno è stato segnalato come coinvolto. La zona è frequentata da escursionisti e alpinisti, ma non ci sono state segnalazioni di incidenti o feriti. La polizia sta indagando sulle modalità dell’atto vandalico.
Lecco, 17 luglio 2026 – Vandali d'alta quota in Grignetta. Hanno imbrattato con scritte le pareti in metallo del bivacco Bruno Ferrario, simbolo delle montagna e dell'alpinismo lecchesi. Il bivacco si trova a 2.184 d'altezza in cima alla Grigna Meridionale. E' stato realizzato nel 1967 per volere della vedova dell'alpinista di cui porta il nome ed stato assemblato in vetta dopo essere stato trasportato in spalla pezzo per pezzo. Sembra un igloo o un'astronave, una peculiarità che lo rende ancora di più un luogo quasi sacro per tutto gli appassionati di montagna, anche perché inizialmente avrebbe dovuto essere una cappelletta, non un riparo d'emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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