Vandali all’opera in Grignetta | imbrattate le pareti del bivacco Bruno Ferrario

Notizia in breve

Vandali hanno imbrattato le pareti in metallo del bivacco Bruno Ferrario in Grignetta. Le scritte sono state fatte con spray e sono visibili su tutta la superficie. L’intervento di ripulitura non è ancora stato programmato. Nessuno è stato segnalato come coinvolto. La zona è frequentata da escursionisti e alpinisti, ma non ci sono state segnalazioni di incidenti o feriti. La polizia sta indagando sulle modalità dell’atto vandalico.