Bivacco vandalizzato in cime alla Grignetta Il Cai | La comunità sana si è risvegliata Una corsa a ripulire la navicella
Un bivacco in cima alla Grignetta è stato vandalizzato. Alcuni individui hanno danneggiato le strutture e lasciato rifiuti. Dopo l’accaduto, diversi volontari si sono subito messi a ripulire la zona e a riparare i danni. La comunità locale ha manifestato solidarietà e si è mobilitata per rimuovere i detriti e ripristinare il sito. Nessuna persona è stata identificata o denunciata.
Lecco, 24 luglio 2026 – Il comportamento negativo di pochi a volte fa emergere l'altruismo e la solidarietà di tanti. "Quando sembra che degrado, disprezzo e ignoranza abbiano preso il sopravvento, una parte di comunità ‘sana’ si risveglia. Con stupore e gratitudine abbiamo assistito nei giorni passati a una corsa alla vetta per cancellare dalla ‘navicella argentata’ quegli ignobili tratti neri". https:www.ilgiorno.itleccocronacai-vandali-a-duemila-metri-f2c5f3f7 Il Cai Lecco, intitolato al grande Riccardo Cassin, ringrazia così tutti coloro che si sono dati da fare per ripulire l'igloo sulla vetta della Grignetta, il celebre bivacco a 2.184 metri che la scorsa settimana era stato vandalizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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