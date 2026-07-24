Bivacco vandalizzato in cime alla Grignetta Il Cai | La comunità sana si è risvegliata Una corsa a ripulire la navicella

Notizia in breve

Un bivacco in cima alla Grignetta è stato vandalizzato. Alcuni individui hanno danneggiato le strutture e lasciato rifiuti. Dopo l’accaduto, diversi volontari si sono subito messi a ripulire la zona e a riparare i danni. La comunità locale ha manifestato solidarietà e si è mobilitata per rimuovere i detriti e ripristinare il sito. Nessuna persona è stata identificata o denunciata.