Un bambino di un anno e mezzo è morto in ospedale a Tropea, forse a causa di un batterio killer. Quattro altri bambini dello stesso asilo nido privato sono stati ricoverati. Le mamme dei compagni d’asilo chiedono chiarimenti su quanto accaduto. La procura ha avviato verifiche sulle condizioni di salute dei piccoli e sulle eventuali responsabilità. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato le cause del decesso o i dettagli delle indagini in corso.

Sono ore di apprensione e preoccupazione a Tropea dopo che un bambino di un anno e mezzo è morto in ospedale, forse a causa di un batterio killer e altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato nella cittadina sono stati ricoverati. Tre di loro sono stati già dimessi. Al momento la causa del decesso non è ancora nota. Secondo le prime informazioni i bambini avrebbero accusato gravi disturbi gastrointestinali., "Siamo tutti molto preoccupati per un eventuale contagio. Ho paura che il batterio possa aver circolato anche tra gli altri bambini della scuola" sono le parole di una delle mamme di un bambino che frequenta la stessa struttura riportate in queste ore dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bimbo morto per presunto batterio killer a Tropea, le mamme dei compagni d'asilo: "Vogliamo capire cosa è accaduto"

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