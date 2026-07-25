Un secondo bambino, che frequenta l’asilo privato di Tropea, è stato portato in ospedale con sintomi simili a quelli di Alessio Pio, il bambino di un anno e mezzo morto a causa di un batterio. L’asilo era stato coinvolto in un’epidemia che aveva già portato al ricovero di altri cinque bambini, tre dei quali sono stati già dimessi. La morte del primo bambino è stata attribuita al batterio.

È stato portato in ospedale nelle ultime ore un altro bimbo che frequenta l'asilo privato di Tropea, in cui si sarebbe diffuso un batterio killer che ha ucciso Alessio Pio di un anno e mezzo e ha costretto al ricovero altri cinque bambini, di cui tre già dimessi. Il piccolo negli scorsi giorni ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi iniziali di gastroenterite già accusata dal bimbo morto. Per questo è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro. Proseguono intanto le indagini sanitarie e giudiziarie, che si starebbero concentrando su un possibile contagio di Clostridium difficile. Forse tramite fasciatoi infetti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Bimbo morto a Catanzaro per un batterio, ricoverato un altro bambino: "Ha sintomi identici"

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Bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro

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