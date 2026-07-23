Il batterio Clostridium difficile è al centro di indagini dopo la morte di un bambino di 18 mesi in un ospedale di Catanzaro. Quattro altri bambini dell’asilo nido sono stati ricoverati con sintomi legati a questa infezione. Il batterio si trasmette attraverso il contatto con superfici contaminate o alimenti infetti. I sintomi includono diarrea, febbre e dolore addominale. Le cure prevedono l’uso di specifici antibiotici e, in alcuni casi, interventi di supporto.

Il Clostridium difficile è il batterio al centro degli accertamenti avviati dopo la morte di un bambino di 18 mesi all’ospedale di Catanzaro e il ricovero di quattro suoi compagni di un asilo nido. Al momento si tratta di un’ipotesi che dovrà essere confermata dagli esami in corso. Ma che cos’è questo batterio, come si trasmette e quali sono i sintomi dell’infezione? Secondo un focus pubblicato dall’Irccs Humanitas, il Clostridium difficile è un batterio anaerobio Gram-positivo presente fisiologicamente nella flora batterica dell’intestino e della vagina. Poiché è rintracciabile nelle feci, il contagio avviene principalmente per via oro-fecale: ci si può infettare toccando con le mani bocca, naso o occhi dopo aver manipolato oggetti o superfici contaminate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Catanzaro.

© Ilfattoquotidiano.it - Clostridium difficile, cos’è il batterio sospettato per la morte di un bimbo a Catanzaro: come si trasmette, i sintomi e le cure

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

his fiancee and her lover are caught cheating by a war king disguised as a guard, hell awaits them

Notizie e thread social correlati

Cos'è il batterio "Clostridium difficile", come ci si contagia e quali sono sintomi e rischi dell'infezioneUn batterio chiamato Clostridium difficile, presente di norma nella flora intestinale, è responsabile di infezioni che possono causare diarrea e...

Batterio killer in un asilo di Tropea, che cos’è Clostridium difficileUn bambino di 18 mesi è morto dopo aver contratto un’infezione da Clostridium difficile, batterio presente in un asilo di Tropea.

Temi più discussi: Caldo notturno, perse 56 ore di sonno all’anno a causa delle alte temperature; Alga tossica in Puglia segnalata a Molfetta, Torre Canne, Giovinazzo e Porto Badisco: quali sono i sintomi; Epidemia di ciclosporiasi negli USA, come si sarebbe diffusa a oltre 3.000 persone: l’ipotesi di frutta e verdura; Sorpassometro, Acquappesa impugna l'annullamento delle multe: cosa è successo.

Batterio killer in un asilo di Tropea, che cos’è Clostridium difficile. #lapresse #salute #batterio #Tropea Leggi l'articolo di approfondimento qui : lapresse.it/salute/2026/07… x.com

Clostridium difficile, cos'è il batterio killer che ha ucciso il bimbo di Tropea: i sintomi e come si diffondePotrebbe essere stata una contaminazione da Clostridium difficile la causa del decesso del bimbo di 18 mesi all'ospedale ... msn.com

Batterio killer in un asilo di Tropea, che cos’è Clostridium difficile(Photo/The Canadian Press, Jeff McIntosh) Un microscopico ma insidiosissimo batterio potrebbe essere all’origine della ... msn.com