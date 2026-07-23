Un bambino di 18 mesi è deceduto in ospedale a Catanzaro a causa di complicazioni di un’infezione intestinale. Si ipotizza che l’infezione sia stata causata dal batterio Clostridium difficile, che potrebbe essere stato contratto presso l’asilo nido frequentato dal bambino.

Un bambino di diciotto mesi è morto in ospedale a Catanzaro per le complicazioni di un’infezione intestinale, con l’ipotesi della presenza del batterio Clostridium difficile contratto all’asilo nido. Il decesso si è verificato nella serata del 22 luglio 2026 dopo il peggioramento delle sue condizioni. Bambino morto in ospedale a Catanzaro L'ipotesi del batterio killer "Clostridium difficile" Quali sono i sintomi del batterio "Clostridium difficile" Bambino morto in ospedale a Catanzaro Come riporta TgCom24, la Procura di Vibo Valentia ha iscritto un fascicolo di indagine per accertare le precise responsabilità nell’episodio del bambino morto in ospedale a Catanzaro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bambino di 1 anno morto in ospedale a Catanzaro, ipotesi del batterio killer "Clostridium difficile" all'asilo

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