Da Milano a Venezia in kayak la sfida estrema di Gabriele | Ho bevuto l'acqua del Po e navigato con la febbre

Un uomo ha percorso circa 500 chilometri in kayak da Milano a Venezia, attraversando le acque del fiume Po. Durante il viaggio, ha navigato con la febbre e ha bevuto l'acqua del Po. Ha affrontato il percorso da solo, a eccezione dello smartphone con cui ha condiviso alcuni momenti dell’esperienza. La traversata si è conclusa nella laguna di Venezia, senza coinvolgere altre persone nel viaggio.

Cinquecento chilometri in kayak dal centro di Milano alla laguna di Venezia, completamente solo, se non fosse per lo smartphone con cui ha raccontato la su avventura nelle acque del Po. A Fanpage.it Gabriele Arduini, 24 anni, ha raccontato il suo ultimo "viaggio estremo" e le motivazioni che lo hanno spinto a partire: "Amo il brivido che ti dà superare una sfida che non avevi mai provato prima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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