bilancio comunale siamo al lavoro per migliorare le riscossioni

Le percentuali di incasso citate nel comunicato del 12 luglio si riferiscono esclusivamente ai crediti maturati negli anni passati e riscossi in conto residui. Si tratta di somme relative a crediti vecchi, non di incassi relativi a entrate correnti. La comunicazione evidenzia che l’attenzione è rivolta a migliorare le procedure di riscossione di questi crediti accumulati nel tempo. Non sono stati menzionati altri tipi di entrate o incassi in corso.

Le percentuali di incasso richiamate nell’articolo pubblicato il 12 luglio dal Corriere e riguardante il parere della Corte dei Conti riguardano esclusivamente gli incassi effettuati in conto residui, cioè riferiti a crediti maturati negli anni precedenti. Tali dati non comprendono, invece, gli incassi realizzati in conto competenza, ossia quelli riscossi nell’anno stesso in cui il credito viene accertato. Nel 2024, per la Tari, l’incasso in conto residui è stato pari al 25%, mentre l’incasso in conto competenza ha raggiunto l’84,6% delle somme accertate. Per le sanzioni della Polizia locale, l’incasso in conto residui è stato del 7,1%, mentre quello in conto competenza si è attestato al 52,9%. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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