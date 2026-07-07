Intesa Sanpaolo annuncia il suo supporto al progetto culturale promosso dalla Sovrintendenza a Bologna e in Emilia-Romagna. La banca sottolinea il legame storico con il territorio e il coinvolgimento nella promozione di cultura e bellezza locale. La partecipazione si inserisce in un impegno consolidato nel sostenere iniziative culturali e sociali nella regione. La collaborazione mira a rafforzare il rapporto tra il gruppo finanziario e la comunità locale, evidenziando il ruolo di supporto alle attività culturali.

"A Bologna, e in Emilia-Romagna, la presenza del nostro Gruppo è storica e radicata. Non potevamo che aderire con entusiasmo all’opportunità di far parte della squadra che sostiene il progetto lanciato dalla Sovrintendenza". Alessandra Florio (in foto) è la direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, una delle realtà protagoniste di questo viaggio dei ‘72 Nostoi’ che stanno accompagnando il Teatro Comunale di Bologna nel progetto ‘ Cantiere Itaca ’ verso il ritorno a casa in piazza Verdi. Una iniziativa nata grazie alla Sovrintendente Elisabetta Riva. Direttrice Florio, quali sono le motivazioni che legano Intesa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intesa Sanpaolo per il Comunale: "Siamo legati al territorio, promuoviamo cultura e bellezza"

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