Intesa Sanpaolo per il Comunale | Siamo legati al territorio promuoviamo cultura e bellezza

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Intesa Sanpaolo annuncia il suo supporto al progetto culturale promosso dalla Sovrintendenza a Bologna e in Emilia-Romagna. La banca sottolinea il legame storico con il territorio e il coinvolgimento nella promozione di cultura e bellezza locale. La partecipazione si inserisce in un impegno consolidato nel sostenere iniziative culturali e sociali nella regione. La collaborazione mira a rafforzare il rapporto tra il gruppo finanziario e la comunità locale, evidenziando il ruolo di supporto alle attività culturali.

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