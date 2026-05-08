Il consiglio comunale non approva il bilancio e la Lega scrive al prefetto

A Ceriano Laghetto, al 30 aprile, il consiglio comunale non ha approvato il bilancio di previsione 2025. In risposta, la Lega ha inviato una lettera al prefetto Enrico Roccatagliata, segnalando la situazione e chiedendo eventuali interventi. La questione riguarda la mancanza di un documento fondamentale per la gestione finanziaria del Comune, situazione che ha suscitato attenzione tra le forze politiche locali.

La Lega prende carta e penna e scrive al prefetto Enrico Roccatagliata. Succede a Ceriano Laghetto dove alla data del 30 aprile non è stato approvato il rendiconto 2025. Una scadenza prevista dalla legge ma che l’amministrazione, guidata dal sindaco Massimiliano Occa, non ha ottemperato. Da qui.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Il consiglio comunale approva la variazione al bilancio di previsione ed altre delibereIl Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, si è riunito nella seduta di ieri sera dopo la sospensione dei lavori avvenuta...

Stanziati 220 mila euro per via Rubicone destra, il consiglio comunale approva la variazione di bilancioA Savignano l'aministrazione comunale stanzia 220 mila euro per la riqualificazione di via Rubicone Destra.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La Lega Giovani sulla sala consiliare di Spoltore intitolata a Matteotti: Serve rispetto per cittadini e consiglio comunale; Adunata Alpini: scontro a Tursi sulle accuse di 'mascolinità tossica' e sull'ordine del giorno della Lega (che non passa); Taccia e prenda esempio da Salvini: la Lega replica a Falcomatà dopo le critiche al ministro; I candidati musulmani della Lega a Vigevano fanno arrabbiare Salvini. E Vannacci lo punge: Coerenza zero.

Verona. Consiglio Comunale approva mozione choc della Lega sull’aborto. Polemica per il voto favorevole della capogruppo PDGli aborti legali dal 1978 ad oggi sono 6 milioni, senza contare le 'uccisioni nascoste' prodotte dalle pillole abortive e dall'eliminazione degli embrioni umani sacrificati nelle pratiche di ... quotidianosanita.it

Lite tra FdI e Lega in Consiglio comunale: sotto tiro gli assessori Zaccariotto (in ritardo) e Costalonga (assente). Salta il numero legaleVENEZIA - Alta tensione in consiglio comunale tra Lega e Fratelli d’Italia, in una seduta in cui di assessori presenti ce ne sono pochini. Tanto che la discussione si interrompe e maggioranza e ... ilgazzettino.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. Lega Pallavolo Serie A Femminile · Original audio. - facebook.com facebook

Ieri ero in Tv con un importante dirigente economico della Lega (Armando Siri) che chiedeva di uscire dall’euro e che sosteneva che in passato gli italiani “con l’inflazione ci compravano casa” (!!) Queste affermazioni ci pongono tante domande. La prima de x.com