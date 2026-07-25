Biennale Danza McGregor | fiero dei College e delle nuove produzioni

Nel 2026 sarà l'ultimo anno di gestione di Sir Wayne McGregor alla guida della Biennale Danza di Venezia. Dal 2021, il direttore artistico ha portato avanti un percorso che ha toccato temi come la condizione umana, gli stati di alterazione e i limiti dell’essere umano. Durante il suo mandato, ha anche promosso nuovi spettacoli e i lavori dei College coinvolti nel progetto.

Venezia, 25 lug. (askanews) - Per Sir Wayne McGregor il 2026 è l'ultimo anno alla direzione artistica della Biennale Danza di Venezia, un percorso che dal 2021 lo ha visto esplorare campi diversi, dalla dimensione dell'umano agli stati di alterazione, dal ragionamento sui limiti da superare alla creazione di mitologie contemporanee. Fino al discorso sul tempo non lineare di questa ultima Biennale. Abbiamo tracciato con lui un piccolo bilancio della sua esperienza di direttore. "Credo che alcuni dei nostri successi - ha detto McGregor ad askanews - derivino dallo straordinario lavoro svolto con Biennale College e con questi giovani artisti pronti a intraprendere il proprio percorso coreografico e la propria vita; ne vado davvero molto fiero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Biennale Danza, il bilancio del direttore artistico McGregor

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