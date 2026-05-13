Biennale College-Cinema di Venezia | sfida per registi emergenti di tutto il mondo

È stato pubblicato il bando internazionale per la 15ª edizione del Biennale College-Cinema di Venezia, dedicato a registi emergenti di tutto il mondo. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 6 luglio 2026 e le candidature devono essere presentate attraverso il sito ufficiale dell’evento. La selezione riguarda giovani autori interessati a sviluppare progetti cinematografici in un percorso formativo dedicato.

L’ingegnere gestionale leader della trasformazione 4.0: il modello Graded sale in cattedra alla Federico II Cannes, festival al via con Jane Fonda e Gong Li. Si cantano i Beatles per Peter Jackson È aperto fino al 6 luglio 2026 sul sito www.labiennale.org, il bando International della 15a edizione (2026-2027) di Biennale College – Cinema, il laboratorio di alta formazione della Biennale di Venezia rivolto a cineasti emergenti per lo sviluppo e la realizzazione di lungometraggi a micro budget, che vengono presentati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Al bando possono partecipare team di tutto il mondo, composti da registi alla loro opera prima o seconda, associati a produttori che abbiano realizzato almeno tre audiovisivi, o un lungometraggio di finzione, o un documentario, distribuiti eo presentati ai festival.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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