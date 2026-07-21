biennale danza emanuel gat nella luce dei corpi e di mahler

Venezia, 21 lug. (askanews) - Non è facile tradurre in parole le sensazioni che si provano assistendo allo spettacolo "Five Days in the Sun", che il coreografo Emanuel Gat ha portato in prima italiana alla Biennale Danza di Venezia. Un lavoro di grande potenza visiva e compositiva, sulle note della Sinfonia N.5 di Mahler, che restituisce l'esperienza di una vera opera d'arte ricca di rimandi e suggestioni, a partire dal quella di una luce arancione che ci parla del nostro futuro e di un tempo circolare. "Quello che mi piace fare - ha spiegato Gat ad askanews - non è illustrare la musica, io voglio creare un dialogo con la musica. E questa musica ha una personalità molto forte e per questo anche la coreografia la deve avere: tutta l'opera riguarda il modo in cui questo dialogo si manifesta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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