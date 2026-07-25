Berrettini beccato a ballare con Peggy Gou a Ibiza | il video dalla discoteca potrebbe confermare la love story
Un video diffuso mostra il tennista italiano mentre balla con la DJ coreana Peggy Gou in una discoteca di Ibiza. Le immagini, riprese in un locale notturno, ritraggono i due mentre si muovono insieme sulla pista. La registrazione alimenta le supposizioni di un possibile rapporto tra i due, anche se non ci sono conferme ufficiali. La clip è stata condivisa sui social e ha attirato l’attenzione degli utenti, senza che siano state fornite ulteriori dichiarazioni dai protagonisti.
Matteo Berrettini torna a far parlare di sé, ma questa volta il campo da tennis c’entra poco. Mentre il tennista romano continua la sua complessa risalita verso i vertici del circuito ATP, tormentato da infortuni che ne hanno frenato la carriera nelle ultime stagioni, la sua vita privata è finita di nuovo sotto i riflettori con una storia che sta facendo impazzire i social e le cronache di gossip italiane. Da settimane circolavano voci insistenti su un possibile flirt tra il campione italiano e Peggy Gou, dj e producer sudcoreana diventata una delle figure più influenti della scena elettronica internazionale, autrice della hit planetaria (It Goes Like) Nanana che ha dominato le piste da ballo di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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