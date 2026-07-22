In una discoteca di Ibiza, sono stati paparazzati Matteo Berrettini e Peggy Gou. Lui si trovava vicino alla DJ, mentre lei si esibiva in consolle. Entrambi sono stati ripresi in atteggiamenti composti, con Berrettini che ballava vicino alla DJ. La presenza dei due nello stesso locale e la posizione assunta sono interpretate come una conferma di una relazione tra loro. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

Gli indizi non erano mancatima oggi se ne aggiunge uno che in molti riconoscono come una conferma di quanto si è detto finora:Matteo Berrettini e Peggy Gou stanno insieme?I due questa volta sono statipaparazzati in un noto locale di Ibiza e sono l’uno di fianco all’altro: lei suona in consolle, lui invece balla contento vicino alla dj. Se è vero che con la bella stagione i flirt estivi non mancano di sicuro, è anche vero che il noto tennista romano e la giovane sono ormai al centro del gossip da qualche tempo. Era l’11 giugno quando Matteo aveva cominciato a mettere like ai post di Peggy, periodo che coinciderebbe con la rottura con la ex fidanzata Vanessa Bellini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Berrettini.

© Ildifforme.it - Matteo Berrettini e Peggy Gou: uno vicino all’altro in una discoteca di Ibiza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Video Vanessa Bellini in Lacrime: Sfogo Dopo Matteo Berrettini, Spunta Peggy Gou

Notizie e thread social correlati

Berrettini pizzicato in discoteca a Ibiza con Peggy Gou: lei suona e lui…Matteo Berrettini è stato fotografato in una discoteca di Ibiza mentre si trovava a pochi metri da Peggy Gou, nota DJ sudcoreana, che stava suonando...

Berrettini e Peggy Gou insieme a Ibiza: flirt confermato?Il tennista italiano è stato visto in una discoteca di Ibiza, vicino alla DJ coreana.

Temi più discussi: Berrettini pizzicato in discoteca a Ibiza con Peggy Gou: lei suona e lui…; Berrettini e Peggy Gou ancora insieme: nuova coppia in arrivo?; Matteo Berrettini scatenato in discoteca con Peggy Gou alla consolle; Berrettini e Peggy Gou insieme in discoteca a Ibiza: il video fa impazzire i fan.

Matteo Berrettini vibing during Peggy Gou’s set x.com

Matteo Berrettini e Peggy Gou stanno insieme: spunta un video in discoteca a Ibiza. Lui balla a fianco alla consolleSui campi da tennis continua a far parlare di sé con il proprio gioco, nella faticosa risalita verso la gloria - ma ancora tormentato dagli ... msn.com

Matteo Berrettini scatenato a Ibiza con Peggy Gou: il flirt continua lontano dai riflettori?Matteo Berrettini ha un nuovo flirt: un video l’ha immortalato a Ibiza in compagnia della grande dj di fama internazionale Peggy Gou. alfemminile.com