Berrettini pizzicato in discoteca a Ibiza con Peggy Gou | lei suona e lui…

Da video.gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini è stato fotografato in una discoteca di Ibiza mentre si trovava a pochi metri da Peggy Gou, nota DJ sudcoreana, che stava suonando in console. La serata era tra le più affollate dell’isola, con il tennista tra la folla e la DJ impegnata nella sua performance. La scena si è svolta sotto le luci del locale, con molti presenti che si sono fermati per osservare la coppia.

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Matteo Berrettini è stato avvistato in una delle serate più calde di Ibiza, immerso nella folla a pochi passi da Peggy Gou — superstar sudcoreana della scena elettronica — intenta a manovrare in console. I due, al centro di un flirt che sta facendo chiacchierare mezza Europa, sono stati ripresi insieme. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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