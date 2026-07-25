Berlino furgone sulla folla durante un corteo Lgbtq+ diversi feriti Si cerca uomo fuggito a piedi

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un furgone ha investito diverse persone durante un corteo LGBTQ+ a Berlino, intorno alle 22. Il veicolo è entrato in un parco, travolgendo alcuni partecipanti e si è schiantato contro un albero. Il conducente è fuggito a piedi dopo l’incidente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno riportato alcuni feriti. La polizia sta cercando l’automobilista, che non è stato ancora identificato.

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Intorno alle 22 il mezzo sarebbe entrato in un parco travolgendo diverse persone e schiantandosi contro un albero. Il guidatore sarebbe poi scappato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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