A Berlino, un furgone ha investito la folla durante un corteo Lgbtq+ intorno alle 22, causando una vittima e diversi feriti. Il veicolo si sarebbe introdotto in un parco, travolgendo persone e finendo contro un albero. Il conducente sarebbe fuggito a piedi dopo l’incidente. La polizia sta cercando un uomo che si sarebbe allontanato immediatamente dopo l’incidente. Non sono stati ancora forniti dettagli sull’identità o sulle motivazioni dell’autista.

Intorno alle 22 il mezzo sarebbe entrato in un parco travolgendo diverse persone e schiantandosi contro un albero. Il guidatore sarebbe poi scappato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Berlino, furgone sulla folla al corteo Lgbtq+, un morto e diversi feriti. Si cerca uomo fuggito a piedi

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