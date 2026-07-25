Piomba con un furgone sulla folla del Berlino Pride e accoltella i passanti | un morto e diversi i feriti Caccia all’uomo – Il video

Un uomo ha investito con un furgone la folla durante la parata del Pride a Berlino, nel quartiere di Lennéstraße, intorno alle 22. Dopo l'impatto, si è scagliato contro i passanti con un coltello, causando un morto e diversi feriti. La polizia ha avviato le ricerche per rintracciare l’autore, ancora a piede libero. Sono stati diffusi video dell’evento.

Un uomo, tutt’ora ricercato è piombato con un furgone, contro la folla durante la parata del Pride a Berlino, il Christopher Street Day. Secondo quanto riferito da testimoni oculari l’incidente è avvenuto intorno alle 22 nei pressi di Lennéstraße. Diverse persone sono rimaste ferite e ci sarebbe già un morto. Testimoni hanno riferito di aver visto un uomo uscire dal veicolo e fuggire a piedi, accoltellando, nella sua fuga, alcuni passanti. Secondo quanto riporta il settimanale Junge Freiheit, punto di riferimento vicino alla “Nuova Destra” ( Neue Rechte ), per diversi testimoni un uomo sarebbe stato fermato e ammanettato a terra dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Open.online

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