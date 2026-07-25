Un uomo sospettato di aver commesso un duplice omicidio a Covo è stato arrestato nel Regno Unito. L'indagato, nato nel 1997 e cittadino indiano, si trovava a Birmingham, dove è stato fermato dalle forze dell'ordine. La polizia ha comunicato che l'arresto è avvenuto in seguito a un'indagine avviata dopo i fatti di cronaca. Le autorità stanno procedendo con le verifiche e le procedure legali previste dalla legge.

Da Covo aveva raggiunto Birmingham, nel Regno Unito. Lì si nascondeva Gurjant Singh, cittadino indiano del 1997 arrestato con l'accusa di essere il responsabile del duplice omicidio di Rajinder Singh e Gurmit Singh, uccisi a colpi di pistola il 17 aprile fuori dal tempio sikh Gurudwara Mata Sahib Kaur Ji, alla vigilia della festa tradizionale del Vaisakhi. L'uomo è indagato anche per il tentato omicidio di Suchet Singh, che si trovava con le vittime. Quella sera il killer si era presentato poco prima di mezzanotte su un’auto, si è chinato davanti al centro culturale indiano e ha toccato il terreno benedetto. Lì aveva trovato Rajinder, in passato guida del centro culturale, con Gurpit e Suchet. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, svolta nel duplice omicidio di Covo: arrestato nel Regno Unito il presunto killer

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