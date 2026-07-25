Bergamo duplice omicidio di Covo | arrestato il presunto killer

Un uomo di 26 anni, sospettato di aver ucciso due persone a Covo, è stato arrestato a Birmingham, nel Regno Unito. L’indagine ha portato all’arresto di Gurjant Singh, cittadino indiano del 1997, che si trovava in fuga dopo il duplice omicidio. La polizia ha individuato l’uomo e lo ha fermato in un’operazione internazionale. La vicenda riguarda due vittime, uccise in circostanze non ancora rese note.

Da Covo aveva raggiunto Birmingham, nel Regno Unito. Lì si nascondeva Gurjant Singh, cittadino indiano del 1997 arrestato con l'accusa di essere il responsabile del duplice omicidio di Rajinder Singh e Gurmit Singh, uccisi a colpi di pistola il 17 aprile fuori dal tempio sikh Gurudwara Mata Sahib Kaur Ji, alla vigilia della festa tradizionale del Vaisakhi. L'uomo è indagato anche per il tentato omicidio di Suchet Singh, che si trovava con le vittime. Quella sera il killer si era presentato poco prima di mezzanotte su un’auto, si è chinato davanti al centro culturale indiano e ha toccato il terreno benedetto. Lì aveva trovato Rajinder, in passato guida del centro culturale, con Gurpit e Suchet. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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Duplice omicidio di Covo, parla il testimone: «Così Rajinder e Gurmit sono stati uccisi»

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