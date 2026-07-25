Una donna di 44 anni è stata portata in carcere a Bergamo dopo aver violato le misure cautelari imposte dal giudice. Era stata coinvolta in un tentato furto all’Osteria Mille Storie & Sapori e in un tentato furto in un garage di via del Galgario. Nonostante le possibilità concesse in passato, ha infranto le restrizioni, portando alla sua detenzione.

Il giudice le aveva dato una possibilità. Poi un'altra. Ma Sara Barletta, 44 anni, ha violato le misure cautelari che le erano state imposte dopo il tentato furto all'Osteria mille storie & sapori di viale papa Giovanni e quello in un garage in via del Galgario. E ora per lei si aprono le porte del carcere. Nella prima occasione, a seguito dell'arresto e del processo per direttissima, le era stato vietato di entrare a Bergamo. Era maggio, il proprietario del ristorante in centro l'aveva trovata in cucina, addormentata dopo aver preparato le buste di cibo e alcolici pregiati da portare via. Era tornata in libertà e il 10 luglio era stata arrestata di nuovo. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, in carcere la responsabile del tentato furto all'Osteria Mille storie & sapori

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