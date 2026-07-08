Due uomini sono stati arrestati a Bergamo dopo essere stati trovati all’interno di un appartamento mentre tentavano di rubare. L’intervento è scattato grazie a una segnalazione di un residente che aveva sentito un vetro infrangersi. Gli agenti sono intervenuti prontamente e hanno sorpreso i due all’interno dell’abitazione, impedendo il furto.

L’INTERVENTO. Provvidenziale la segnalazione di un residente, che ha sentito il rumore di un vetro infranto e allertato le forze dell’ordine. Gli agenti della polizia di Stato di Bergamo hanno arrestato due uomini sorpresi all’interno di un appartamento in città, mentre tentavano di portare a termine un furto. L’intervento è scattato alle 5 del mattino di martedì 7 luglio. Un residente di via Rossini ha segnalato di aver sentito il rumore di un vetro infranto e di aver notato, affacciandosi alla finestra del proprio appartamento al quarto piano, alcune persone muoversi in un altro appartamento, al secondo piano. Arrivati in via Rossini, gli agenti hanno individuato la finestra con il vetro rotto: dall’interno proveniva una luce in movimento, verosimilmente quella di una torcia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Ecodibergamo.it - Tentato furto a Bergamo: i poliziotti sorprendono due uomini in un appartamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tentato furto in villa a Merine, poi la tensione: due uomini circondati dai residentiDue uomini sono stati circondati dai residenti dopo un tentato furto in una villetta di Merine.

Tentato furto in appartamento a Martina Franca, arrestati in quattroQuattro uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver tentato un furto con scasso in un appartamento di Martina Franca.

Temi più discussi: Tentato furto a Bergamo: i poliziotti sorprendono due uomini in un appartamento; Tentato furto all’Eloise Cafè in via Camozzi, senza fissa dimora identificato e denunciato; Bar nel mirino dei ladri. Un denunciato; Ancora via Tasso nel mirino dei ladri, ma il colpo al negozio di ottica sfuma. La rabbia del titolare.

Tentato furto a Bergamo: i poliziotti sorprendono due uomini in un appartamentoProvvidenziale la segnalazione di un residente, che ha sentito il rumore di un vetro infranto e allertato le forze dell’ordine. ecodibergamo.it

L’uomo, un 46enne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dalla Polizia di Stato grazie alle immagini della videosorveglianza. Era accusato del tentato colpo al locale di via Camozzi nella notte tra il 24 e il 25 giugno. - X x.com

Tentato furto all’Eloise Café di Bergamo, identificato e denunciato il presunto autoreL’uomo, un 46enne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dalla Polizia di Stato grazie alle immagini della videosorveglianza. Era accusato del tentato colpo al locale di via Cam ... ecodibergamo.it