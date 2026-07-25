Bergamasca il giusto salario si decide negli appalti

In Bergamasca, il salario previsto nei contratti di appalto determina le condizioni economiche dei lavoratori. La regione, nota per officine, turni, cooperative, metalmeccanica e logistica, presenta un settore in cui il lavoro è reale e quotidiano. Le retribuzioni vengono stabilite attraverso accordi e contratti collettivi, influenzando direttamente le condizioni di chi opera in queste realtà. La dinamica salariale si basa quindi su accordi specifici legati agli appalti, che regolano le retribuzioni e le condizioni di lavoro.

Chi conosce la Bergamasca dall’interno — officine, turni, cooperative, metalmeccanica, logistica — sa che qui il lavoro non è un concetto astratto: è una materia viva. È la forza che ha fatto crescere un territorio che produce più di molte regioni europee. Ma sa anche che questa forza, da anni, viene compressa. Non per mancanza di competenze, ma per un meccanismo che lavora nell’ombra: gli appalti pubblici e privati che schiacciano il salario. La Bergamasca è piena di imprese che innovano, che esportano, che reggono filiere globali. Ma è anche piena di lavoratori che, dentro quelle filiere, vivono la contraddizione: produzioni avanzate, salari stagnanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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