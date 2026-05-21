E' scontro sul salario minimo a 9 euro l' ora negli appalti | Cisl e Uil contro la mozione di Santarcangelo

A Santarcangelo si apre un confronto tra sindacati e amministrazione comunale riguardo all’introduzione del salario minimo di 9 euro all’ora negli appalti pubblici. La questione ha suscitato reazioni opposte tra le parti coinvolte, che si sono espresse pubblicamente sulla proposta. La disputa riguarda principalmente l’applicazione di questa misura nel settore degli appalti, con i sindacati che si oppongono alla mozione presentata dall’amministrazione comunale. La discussione continua senza ancora una posizione definitiva.

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