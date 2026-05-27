Fdi e Lega hanno presentato una richiesta per garantire salari più equi ai lavoratori coinvolti negli appalti di Aosta. Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una delibera adottata in precedenza, creando incertezza sui compensi stabiliti. La decisione riguarda le modalità di determinazione dei salari nel settore degli appalti pubblici. La questione riguarda principalmente le conseguenze legali e amministrative della sentenza sulla regolamentazione dei pagamenti ai lavoratori.

? Punti chiave Come cambieranno i compensi per chi lavora negli appalti di Aosta?. Perché la nuova sentenza della Corte Costituzionale mette in crisi la delibera?. Chi dovrà correggere le regole sui salari per evitare ricorsi legali?. Quali rischi corrono le imprese locali se la Giunta non aggiorna la norma?.? In Breve Cipollone e Spirli citano sentenza 602026 e decreto 622026 per aggiornare la delibera.. La mozione chiede di sostituire il salario minimo con il salario giusto contrattuale.. L'obiettivo è evitare contenziosi legali derivanti dalla delibera approvata lo scorso gennaio.. Le imprese locali devono allineare le offerte al nuovo quadro normativo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appalti ad Aosta: FdI e Lega chiedono il salario giusto per i lavoratori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavoro, Durigon: "Emendamento Lega per salario giusto e continuativo"Un emendamento proposto dalla Lega mira a garantire un salario che sia equo e stabile nel tempo.

Decreto Lavoro, Confcommercio: “Con giusto salario più tutele per lavoratori e imprese”Il Decreto Lavoro approvato nelle ultime settimane introduce misure che puntano a rafforzare la contrattazione collettiva, con particolare attenzione...

Temi più discussi: Arriva un ricorso al Tar sull’ampliamento dell’Ospedale Parini. Slitta la partenza dei lavori; Salario minimo negli appalti comunali: Fratelli d’Italia e Lega chiedono di riscrivere la delibera del Comune di Aosta; Da salario minimo a salario giusto negli appalti: Fd'I e Lega chiedono di armonizzare la delibera comunale; Bertschy,criticità infrastrutturali ferrovia incidono su fluidità rete.

Servizio sanitario e appalti,al via ad Aosta raccolta firme della CgilRafforzare il servizio sanitario pubblico e contrastare lo sfruttamento del lavoro nel sistema degli appalti e subappalti. (ANSA) ... ansa.it

Cgil, al via ad Aosta la raccolta firme su appalti e sanitàParte anche in Valle d'Aosta la raccolta firme della Cgil sulle due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla sanità pubblica e agli appalti, con l'obiettivo di contrastare il ... ansa.it