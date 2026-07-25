Benzina sopra i 2 euro in autostrada diesel ai massimi prima della mazzata di agosto La corsa impazzita e perché le accise mobili non bastano

In autostrada, il prezzo della benzina supera i 2 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i massimi prima dell’aumento previsto ad agosto. I prezzi continuano a salire, nonostante le “accise mobili” che dovrebbero contenerli. Con l’avvicinarsi di agosto e i tradizionali esodi vacanzieri, si prevede un aumento dei costi per famiglie e imprese, che già a luglio si trovano a pagare cifre elevate.

Se a fine luglio i prezzi dei carburanti sono già alle stelle, il rischio che la stangata per famiglie e imprese diventi dolorosissima si fa sempre più concreto se si pensa quando ci saranno esodi e controesodi vacanzieri ad agosto. Già ora il diesel ha toccato una media di 2,161 euro al litro, un valore che supera il record segnato a marzo 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, mentre la benzina è arrivata a 1,968 euro. Lo certificano i dati diffusi dall’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese, secondo cui in autostrada la situazione è ancora più pesante: la benzina costa 2,059 euro al litro e il gasolio 2,228 euro. Da giorni i due carburanti salgono di uno o due centesimi al giorno, una corsa legata alla nuova escalation del conflitto in Iran che ha spinto entrambi oltre la soglia psicologica dei due euro. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Staffetta, corre il prezzo dei carburanti: in autostrada il gasolio tocca i 2,4 euro

Notizie e thread social correlati

Carburanti, diesel e benzina tornano sopra i 2 euro dopo lo stop al taglio delle accise e le tensioni Usa-IranI prezzi di diesel e benzina sono tornati sopra i 2 euro al litro, dopo che è stato revocato il taglio delle accise e a causa delle tensioni tra...

Benzina, il governo pronto a nuove misure sulle accise: ?decreto ad agosto, ipotesi accise mobiliIl governo prepara un decreto per abbassare i prezzi della benzina e del diesel, con un intervento previsto entro agosto.

Temi più discussi: Benzina oltre i 2 euro: il pieno salato per le vacanze estive; Benzina sopra i 2 euro, avviso di Bankitalia: I consumi frenano; Carburanti, MIMIT: benzina self a 1.911 euro-litro, gasolio sopra i 2 euro; Mimit: salgono i prezzi dei carburanti, il gasolio di nuovo sopra i 2 euro.

La guerra in Iran fa volare i prezzi dei carburanti e complica le ferie: il diesel supera i 2 euro e 20, benzina sopra i 2VENEZIA - La stangata è servita. Per tutti, ma soprattutto per chi si accinge ad andare in ferie e magari deve fare, in macchina, un viaggio lungo. L’aumento dei carburanti ... ilgazzettino.it

#Carburanti Sulla rete autostradale la benzina consolida il rialzo di ieri sopra i 2 euro al litro, mentre il gasolio vale 2,15 euro. Sulla rete stradale ordinaria la benzina in media costa 1 euro e 92 cent, il gasolio è a 2,08 x.com

Carburanti, benzina al massimo del 2026: prezzi verso 1,97 euro al litro. Arriva la stangata sulle partenze estive. E il gasolio tocca quota 2,16 euro al litro reddit

Carburanti, su i prezzi: diesel oltre i 2 euro al litro e benzina verso il massimo del 2026Il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari (Brent), la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con ... adnkronos.com