Carburanti diesel e benzina tornano sopra i 2 euro dopo lo stop al taglio delle accise e le tensioni Usa-Iran

I prezzi di diesel e benzina sono tornati sopra i 2 euro al litro, dopo che è stato revocato il taglio delle accise e a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Le associazioni stimano che il costo per un pieno possa salire fino a 9 euro rispetto a due settimane fa.

Diesel e benzina di nuovo sopra i 2 euro dopo lo stop al taglio delle accise e le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Secondo i calcoli delle associazioni, fare un pieno può costare fino a 9 euro in più rispetto a due settimane fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ENERGIA, SALVINI: STASERA TAGLIO ACCISE IN CDM, OBBIETTIVO GASOLIO SOTTO 2 EURO

Notizie e thread social correlati

Carburanti, dopo lo stop al taglio delle accise risalgono i prezzi di benzina e gasolioDopo il termine del taglio delle accise, il prezzo della benzina e del gasolio è risalito in modo rapido.

Prezzi di benzina e diesel in aumento dopo lo stop al taglio delle accise, quanto costa oggi un pienoI prezzi di benzina e diesel in Italia sono in crescita dopo la sospensione del taglio delle accise.

Temi più discussi: La guerra tra USA e Iran si riaccende, e i trader vedono il 92% di probabilità di benzina a $4; Petrolio, quotazioni in salita dopo gli attacchi. Ancora rialzi per il prezzo di benzina e diesel; Chiusura Stretto Hormuz, le conseguenze sui prezzi di petrolio e gas; Caro carburanti, diesel risale sopra i 2 euro. Estate carissima. E gli sconti?.

E il biodiesel, che mi dici? reddit

Carburanti, diesel e benzina tornano sopra i 2 euro dopo lo stop al taglio delle accise e le tensioni Usa-IranDiesel e benzina di nuovo sopra i 2 euro dopo lo stop al taglio delle accise e le tensioni tra Stati Uniti e Iran ... fanpage.it

Carburanti, continuano ad aumentare i prezzi di benzina e diesel, le cifre aggiornateCarburanti, continuano i rincari dopo la fine dello sconto, i prezzi aggiornati di benzina e diesel in Italia. notizie.it